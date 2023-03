Mais de duas toneladas de cocaína embrulhadas em sacos foram encontradas na costa norte da França desde domingo (26), com um valor estimado em quase 150 milhões de euros (em torno de 825 milhões de reais) - informou nesta quinta-feira (2) uma fonte próxima ao caso.



Vários sacos com cerca de 850 kg de cocaína foram encontrados no domingo na praia de Réville (noroeste) e, ontem, novos pacotes surgiram na costa, uma carga estimada em 1,5 tonelada, anunciou a prefeitura da Mancha em um comunicado.



Ao todo, são 2,3 toneladas de cocaína, um número "histórico", segundo a mesma fonte.