A Petrobras registrou em 2022 um lucro recorde de R$ 188 bilhões, beneficiada pelo aumento global dos preços do petróleo.



O resultado, divulgado pela empresa na noite de quarta-feira (1º), representa um recorde histórico para uma empresa brasileira, marca antes ostentada pela mineradora Vale em 2021.



No quarto trimestre, o lucro líquido da petroleira estatal chegou a R$ 43,3 bilhões, 6% a menos que no período imediatamente anterior.



Além disso, a diretoria da Petrobras aprovou nesta quinta-feira (2) o pagamento de um dividendo de R$ 2,74 por ação, no valor total de R$ 35,8 bilhões.