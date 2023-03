Rússia endurece penas para críticos do exército e grupos paramilitares

Os deputados russos adotaram nesta quinta-feira (2) uma emenda que endurece as penas contra declarações consideradas hostis às forças russas que lutam na Ucrânia, incluindo membros de grupos paramilitares como o Wagner.



"Essa iniciativa procura defender os que arriscam suas vidas hoje, afirmando a segurança do nosso país e dos nossos cidadãos", disse o presidente da Duma Federal, Vyacheslav Volodin, em mensagem divulgada no Telegram na quarta-feira.



De acordo com o texto, quem "desacreditar" os militares e voluntários russos que participam do conflito poderá receber uma pena de até sete anos de prisão, contra os cinco anos até agora em vigor.



Essa alteração foi adotada após uma segunda leitura do documento. Agora, deve passar por uma terceira avaliação, para então ser validada pela Câmara Alta do Parlamento russo e, na sequência, ratificada pelo presidente Vladimir Putin.



No início de março de 2022, poucos dias após o início da ofensiva na Ucrânia, as autoridades adotaram leis para punir os críticos das forças russas e quem compartilhasse "informações falsas".