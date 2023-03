Rússia denuncia 'ataque terrorista' na fronteira por 'sabotadores' ucranianos

Uma incursão na Rússia de combatentes ucranianos reportada pelas autoridades em uma região próxima da fronteira com a Ucrânia foi um "ataque terrorista" - afirmou o Kremlin nesta quinta-feira (2).



"Estamos falando de um ataque terrorista", declarou o porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov.



O presidente Vladimir Putin cancelou uma viagem prevista para o Cáucaso russo e está sendo informado constantemente sobre a situação, acrescentou o porta-voz.



O chefe de Estado não pretende, contudo, convocar em caráter de urgência o Conselho de Segurança Nacional, órgão que deve se reunir na sexta-feira (3), afirmou Peskov.



O Serviço Federal de Segurança (FSB) e as autoridades locais de Briansk anunciaram nesta quinta-feira operações para "eliminar" um grupo de "sabotadores" ucranianos infiltrado nesta região, que fica 400 quilômetros ao sudoeste de Moscou.



O governador da região, Alexander Bogomaz, disse que "um grupo de reconhecimento e de sabotagem entrou na localidade de Lyubechane pela Ucrânia".



"As Forças Armadas da Federação Russa estão tomando todas as medidas necessárias para eliminar este grupo", acrescentou.



De acordo com o governador, "os sabotadores abriram fogo contra um veículo em movimento".



O grupo ucraniano teria feito reféns, segundo as agências de notícias russas Ria Novosti, TASS e Interfax, que citaram testemunhas e fontes das forças de segurança.



A AFP não conseguiu comprovar as informações com fontes independentes.



Ao mesmo tempo, o conselheiro de Segurança da presidência da Ucrânia, Mikhailo Podoliak, classificou as afirmações como uma "provocação deliberada" da Rússia com o objetivo de "assustar sua população para justificar" a ofensiva no território vizinho.



Pololiak disse que o incidente pode estar relacionado com uma ação de "milicianos" russos, que operam com métodos de guerrilha.



As regiões russas de fronteira com a Ucrânia foram alvo de vários bombardeios desde o início do conflito, mas é incomum que as autoridades apresentem relatos sobre um grupo de sabotadores.