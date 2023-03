O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reuniu-se brevemente nesta quinta-feira (2), em Nova Délhi, com o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, em seu primeiro encontro desse tipo desde o início da guerra na Ucrânia - relatou uma fonte dos EUA.



À margem das discussões do G20, Blinken manifestou a Lavrov o compromisso dos Estados Unidos de apoiar a Ucrânia, pressionou a Rússia a voltar atrás em sua decisão de suspender o tratado nuclear Novo START e pediu a libertação do prisioneiro americano Paul Whelan, disse o funcionário americano que pediu para não ser identificado.