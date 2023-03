Rússia e China denunciam no G20 'chantagens e ameaças' de países ocidentais

Os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da China acusaram nesta quinta-feira (2) os países ocidentais de utilizar "chantagens e ameaças" para impor seus pontos de vista.



Em uma reunião paralela ao G20 em Nova Délhi, o ministro russo Serguei Lavrov e o ministro chinês Qin Gang "rejeitaram as tentativas de interferência nos assuntos internos de outros países, de impor abordagens unilaterais por meio de chantagens e ameaças", informou a diplomacia russa em um comunicado.



Os dois ministros expressaram "satisfação" com o "desenvolvimento rápido do diálogo político bilateral e da cooperação prática" entre Moscou e Pequim, segundo o texto.



Também mencionaram a situação na Ucrânia, "incluindo a posição da diplomacia chinesa em relação à resolução política" do conflito.



"Em todas os temas abordados, constatamos um elevado nível de proximidade e correspondência entre nossas posições", acrescenta o comunicado.



A China apresentou na semana passada uma proposta de 12 pontos em que pede o diálogo entre russos e ucranianos.