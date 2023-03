Escultura símbolo da Dinamarca amanhece pintada com bandeira russa

A escultura da Pequena Sereia, que é um símbolo de Copenhague e da Dinamarca, foi vandalizada na quarta-feira (1º) à noite e amanheceu com uma bandeira russa pintada em sua base.



A polícia dinamarquesa anunciou que abriu uma investigação, sem mencionar nenhuma pista sobre este ato que sugere apoio à Rússia no contexto da guerra na Ucrânia.



Sob um sol radiante, alguns turistas fotografaram a estátua nesta quinta-feira de manhã.



Desde 1913, a escultura de bronze da sereia sentada em uma rocha da baía da capital dinamarquesa representa a personagem de uma história de Hans Christian Andersen.



A escultura foi vandalizada em inúmeras ocasiões e, em 1964, chegou a ser decapitada. Em 2003, sofreu uma explosão e, em 2020, foi marcada com a misteriosa expressão "racist fish" ("peixe racista").