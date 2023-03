Marinha Britânica apreende armas iranianas no Golfo de Omã

A Marinha Britânica apreendeu em 23 de fevereiro uma carga de armas de fabricação iraniana no Golfo de Omã, graças à ajuda de forças americanas, anunciou nesta quinta-feira (2) a embaixada do Reino Unido nos Emirados Árabes Unidos.



Essas armas - mísseis antitanque iranianos Dehlavieh e componentes de mísseis balísticos de médio alcance - foram enviadas em um navio do sul do Irã, que foi detectado pelas forças dos EUA e interceptado pelos britânicos, disse a embaixada em comunicado.



A apreensão "ocorreu em uma rota marítima usada historicamente para o tráfego de armas ilegais para o Iêmen", disse a quinta frota americana, em Bahrein.



Os líderes iemenitas - apoiados por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita - acusam a República Islâmica de entregar armas aos rebeldes houthis, algo que eles negam.



Desde 2014, o conflito no Iêmen deixou centenas de milhares de mortos e mergulhou o país mais pobre da Península Arábica em uma das piores crises humanitárias em todo o mundo.



Os combates cessaram desde abril de 2022, graças a uma trégua negociada pela ONU por seis meses. Essa trégua expirou em outubro passado e as duas partes falharam ao chegar a um acordo.