Chanceler alemão diz que Putin não está pronto para negociações de paz

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não está aberto para negociações de paz para terminar com a guerra na Ucrânia, afirmou nesta quinta-feira o chefe de Governo da Alemanha, Olaf Scholz.



"Putin está pronto para negociar a paz? Nada sugere isto no momento", afirmou Scholz em um discurso no Parlamento da Alemanha.



Além disso, o chanceler alemão afirmou que seu país e outros aliados iniciaram conversações com a Ucrânia sobre garantias futuras para uma paz duradoura.



"Estamos conversando com Kiev e outros sócios sobre garantias futuras para a Ucrânia. Os tipos de garantias incluem a presunção de que a Ucrânia se defenderá com sucesso nesta guerra", acrescentou Scholz aos parlamentares.



O chefe de Governo alemão também fez um apelo à China, acusada pelo governo dos Estados Unidos de querer enviar armas à Rússia.



"Minha mensagem para Pequim é clara: utilizem sua influência com Moscou exigir a retirada das tropas russas. E não entreguem armas ao agressor russo", advertiu Scholz.



O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse a canal CBS na semana passada que a China estava "considerando fornecer apoio letal" a Moscou. O presidente americano, Joe Biden, afirmou alguns dias depois, no entanto, que não antecipa "uma iniciativa importante" por parte da China para fornecer armas à Rússia.