Bombardeio russo no sudeste da Ucrânia deixa três mortos

Um bombardeio russo contra um edifício residencial na cidade ucraniana de Zaporizhzhia deixou três mortos e seis feridos, anunciaram as autoridades da cidade do sudeste do país nesta quinta-feira.



A polícia ucraniana afirmou em um comunicado que um míssil russo, "segundo informações preliminares procedente de uma bateria de S-300", destruiu mais de 10 apartamentos no edifício, "onde as pessoas estavam dormindo".



"Durante as operações de busca, seis feridos foram retirados dos escombros, assim como os corpos sem vida de três pessoas", acrescentou a força de segurança.



As imagens divulgadas pelos serviços de resgate ucranianos mostram os moradores que foram retirados dos escombros do edifício de cinco andares com a ajuda dos bombeiros.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chamou o ataque de ato de "um Estado terrorista que deseja transformar cada dia em um dia de terror".



"Porém, o mal não vai prevalecer em nossa terra. Expulsaremos todos os ocupantes e eles prestarão contas por tudo", completou.



O ataque recorda um bombardeio russo de meados de janeiro contra um edifício de apartamentos em Dnipro, cidade do centro-leste da Ucrânia, que deixou 45 mortos.