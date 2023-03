Vietnã designa presidente em plena ofensiva contra corrupção

A Assembleia Nacional do Vietnã elegeu nesta quinta-feira Vo Van Thuong como presidente, o sucessor de Nguyen Xuan Phuc, que renunciou em meio a uma campanha de combate à corrupção.



A nomeação de Vo Van Thuong, 52 anos, ocorreu em meio à agitação política no Vietnã, onde o Partido Comunista vive um expurgo anticorrupção e lutas internas que provocaram a saída de vários ministros.



Thuong foi o único candidato ao cargo e recebeu os votos de 487 dos 488 deputados para um período que vai até 2026, segundo a imprensa estatal.



"É uma honra imensa e uma grande missão", afirmou o novo presidente, que se declarou "decidido a lutar contra a corrupção".



O Vietnã é governado sob o controle severo do Partido Comunista, que oficialmente é liderado pelo secretário-geral, o presidente e o primeiro-ministro.



Thuong é considerado um aliado do secretário-geral Nguyen Phu Trong, o homem mais poderoso no partido e idealizador da campanha anticorrupção.



A campanha provocou a detenção de dezenas de autoridades. Muitas denúncias estão relacionadas com a resposta do Vietnã à pandemia de covid-19.