Petróleo fecha em leve alta, impulsionado por China e EUA

O petróleo fechou em leve alta nesta quarta-feira (1º), impulsionado pelos bons indicadores da China e por uma demanda maior por produtos refinados nos Estados Unidos.



Em Londres, o barril de Brent para entrega em maio, em sua estreia como contrato de referência, fechou em alta de 1,03% a 84,31 dólares.



Em Nova York, o barril de WTI para entrega em abril avançou 0,83% a 77,69 dólares.



Segundo dados oficiais publicados nesta quarta, a atividade manufatureira cresceu em fevereiro na China, alcançando seu melhor desempenho em uma década.



O índice de gestores de compras situou-se em 52,6 pontos no mês passado, contra 50,1 no mês anterior, informou o Escritório Nacional de Estatísticas.



"A recuperação econômica chinesa está tomando forma", disse, em nota, Duncan Wrigley, da empresa Pantheon Macroeconomics.



Este sinal da China, o primeiro importador mundial de petróleo, sustentou os preços da commodity.



Outro fator de apoio foi o aumento menor do que o esperado dos estoques comerciais de petróleo nos Estados Unidos. Na semana passada, aumentaram em 1,2 milhão de barris frente a uma previsão de 1,9 milhão de barris.



As exportações aumentaram para um nível recorde e a demanda por refinados cresceu.



Pela primeira vez em dois meses, a gasolina superou a barreira dos 9 milhões de barris diários e chegou a 9,11 mbd.