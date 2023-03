SpaceX faz segunda tentativa de lançamento de foguete para a ISS

Um foguete da SpaceX, levando a bordo dois astronautas americanos, um saudita e um cosmonauta russo, vai tentar decolar na madrugada de quinta-feira (2) rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), depois de um cancelamento de última hora do lançamento previsto para esta segunda.



O lançamento está previsto para as 00H34 locais de quinta (02H34 de Brasília), do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, sudeste dos Estados Unidos. A previsão meteorológica é favorável em 95%.



A cápsula Dragon, na qual viajam os quatro tripulantes, deve se acoplar à ISS após uma viagem de pouco mais de 24 horas. O cosmonauta e os astronautas devem permanecer na estação orbital por cerca de seis meses.



A decolagem foi cancelada na última hora na segunda-feira devido a um problema nos sistemas em solo. A Nasa (agência espacial americana) explicou nesta quarta que o problema afetava o fornecimento do líquido usado para ativar os motores e que tinha sido causado por um "filtro obstruído".



O filtro foi substituído e a tripulação já está pronta para o lançamento.



A tripulação multicultural, Crew-6, é formada pelos americanos Stephen Bowen e Warren Hoburg, pelo russo Andrei Fediayev e pelo emiradense Sultan Al Neyadi.



Sultan Al Neyadi, de 41 anos, se tonará o quarto astronauta de um país árabe da história, e o primeiro de seu país a passar seis meses no espaço. Seu compatriota, Hazzaa Al Mansoori, realizou uma missão de oito dias em 2019.



A missão também inclui um cosmonauta russo, em um momento em que as tensões entre Washington e Moscou estão no ponto máximo, um ano depois da invasão russa da Ucrânia.



Já estava previsto, antes da ofensiva de Moscou, que os russos viajariam na SpaceX e os americanos na nave espacial russa Soyuz, um programa de intercâmbio que foi mantido. A ISS é um dos últimos campos de cooperação entre os dois países.



A Nasa contrata os serviços da empresa americana para o envio de seus astronautas aproximadamente a cada seis meses para a estação orbital.



Ali, fazem experiências científicas e asseguram a manutenção da estação, tripulada há mais de 22 anos.



A Crew-6 substituirá os quatro membros da Crew-5 (dois americanos, um russo e um japonês), que chegaram em outubro de 2022 e que vão voltar à Terra a bordo de sua própria nave SpaceX.



Também estão a bordo da ISS outros três tripulantes (dois russos e um americano), que chegaram em uma nave espacial Soyuz.



O foguete russo sofreu um vazamento em dezembro. A agência espacial russa, Roscosmos, enviou uma nave de resgate, que se acoplou com sucesso à ISS no sábado.



