Projeto de lei para proibir TikTok avança no Congresso dos EUA

Um projeto de lei que pode levar à proibição total do popular aplicativo TikTok nos Estados Unidos foi aprovado em uma etapa importante do Congresso americano nesta quarta-feira (1º).



Apresentado pelo representante (deputado) republicano Michael McCaul, o texto daria autoridade ao presidente, Joe Biden, para banir completamente o TikTok, uma subsidiária do grupo chinês ByteDance.



A poderosa Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Representantes aprovou o texto, na manhã desta quarta-feira, apenas com os votos dos republicanos.



Muitos congressistas americanos veem a plataforma de vídeo como uma ameaça à segurança nacional. Temem, juntamente com um número crescente de governos ocidentais, que Pequim possa ter acesso a dados de usuários em todo o mundo por meio desse aplicativo. Há anos, o TikTok rejeita essas acusações.



"Não se enganem, o TikTok é uma ameaça real à segurança", advertiu McCaul, autor do projeto de lei.



"Qualquer pessoa que tenha baixado o TikTok em seu dispositivo ofereceu ao Partido Comunista Chinês uma 'backdoor' ('porta dos fundos') para todas as suas informações pessoais", disse ele, em um comunicado.



Proibir o aplicativo seria equivalente a "amordaçar a liberdade de expressão" de milhões de americanos, protestou o TikTok, que afirma ter mais de 100 milhões de usuários nos Estados Unidos.



Para ser aprovado, o texto agora deve ser votado em sessão plenária da Câmara e, depois, no Senado. O presidente democrata Joe Biden tem a opção de vetá-lo.