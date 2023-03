EUA volta a aumentar seus estoques comerciais de petróleo

As reservas comerciais de petróleo dos Estados Unidos aumentaram na semana passada, apesar do recorde de exportações, de acordo com dados da agência americana de energia (EIA) nesta quarta-feira (1º).



Os estoques comerciais totalizaram 1,2 milhão de barris na semana encerrada na sexta-feira. Esse valor é inferior ao 1,9 milhão esperado pelos analistas, de acordo com o consenso estabelecido pela agência Bloomberg.



Esta foi a décima semana consecutiva de alta, o que é incomum no auge do inverno, quando mais petróleo e produtos refinados são consumidos.



O aumento também foi menor do que o esperado porque as exportações atingiram um recorde histórico de 5,62 milhões de barris por dia na semana passada.