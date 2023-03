Presidente espanhol visita Ceuta após apaziguar relações com o Marrocos

O presidente espanhol, Pedro Sánchez, esteve em Ceuta nesta quarta-feira (1º), sua primeira visita ao enclave espanhol no norte da África quase um mês depois de firmar um acordo que normaliza as relações com o Marrocos.



Sánchez compareceu à inauguração do Centro de Saúde de Tarajal, nesta cidade reivindicada pelo país africano.



"Tem que ser algo habitual, algo normal" para o chefe do governo espanhol visitar Ceuta, disse o presidente em seu discurso na cerimônia de abertura, relembrando que esta é a sua terceira visita ao enclave.



"Nestes mais de 40 anos de democracia, não houve a oportunidade de ter o chefe do Poder Executivo com tanta regularidade em uma região muito querida da Espanha", comemorou, reforçando "o compromisso" do governo "com esta importante cidade."



No cúpula de 2 de fevereiro em Rabat, Marrocos e Espanha chegaram ao acordo de evitar "tudo aquilo que sabemos ofender a outra parte no que afeta nossas respectivas esferas de soberania", disse Sánchez na ocasião.



As visitas de líderes espanhóis à Ceuta e à Melilha, outra cidade espanhola cercada pelo território marroquino, costumavam ser motivo de ofensa para Rabat, que em 2007 convocou seu embaixador em Madri para consultar sobre uma viagem dos reis da Espanha às duas localidades .



Até o momento, o Marrocos não se pronunciou sobre a visita do presidente espanhol nesta quarta-feira.



Sánchez encerrou um ano de conflito diplomático com o Marrocos no final de março de 2022, ao concordar em apoiar o plano marroquino de autonomia para o Saara Ocidental, ex-colônia da Espanha.



Esta última grande crise bilateral havia se instalado em abril de 2021, quando o país europeu recebeu Brahim Ghali, líder dos saaraui independentes da Frente Polisário, para realizar um tratamento de covid-19.