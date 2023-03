EUA confia em que G20 manterá oposição à Rússia

Os Estados Unidos confiam em que os ministros das Relações Exteriores do G20, que se reunirão na Índia, vão condenar a invasão russa da Ucrânia, disse, nesta quarta-feira (1), um alto funcionário que acompanha o secretário de Estado americano, Antony Blinken.



"Acredito que veremos um discurso que reflete a maioria, senão a maioria esmagadora do G20, que continua se opondo à guerra da Rússia", disse esse dirigente a bordo do avião que leva Blinken a Nova Délhi.



O encontro dos chefes da diplomacia das 20 maiores economias do mundo em Nova Délhi se segue ao de ministros das Finanças, que não conseguiram fechar um acordo sobre uma declaração final devido a divergências sobre a Ucrânia.



Blinken já advertiu que não se reuniria com seu contraparte russo, Serguei Lavrov, nem tampouco tinha previsto um encontro com o ministro chinês das Relações Exteriores, Qin Gang.