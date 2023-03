Julgamento oral de líder catalã acusada de corrupção é concluído

O julgamento por suposta corrupção da líder do partido da independência catalã de Carles Puigdemont, Laura Borràs, ex-presidente do Parlamento desta região espanhola, encerrou nesta quarta-feira (1º) sua fase oral e está pronto para a sentença.



O Ministério Público manteve o pedido de seis anos de prisão e 21 anos de inelegibilidade para a colíder do partido Juntos pela Catalunha, pelos supostos crimes de prevaricação e falsificação de documentos.



Laura Borràs, uma separatista de 52 anos que defende uma linha-dura, é acusada de ter adjudicado uma série de contratos no valor de cerca de 300.000 euros a um dos seus ex-colaboradores quando estava à frente de uma instituição pública regional entre 2013 e 2018.



O Ministério Público reduziu, no entanto, os seus pedidos em relação aos outros dois acusados, depois de chegar a um acordo para que estes reconhecessem as irregularidades perante o tribunal, e a sua participação nas mesmas, facilitando "um melhor esclarecimento dos fatos objetivos do julgamento", conforme indicado pela promotora nesta quarta-feira.