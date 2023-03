Belarus, aliado da Rússia, diz apoiar plano de paz da China para Ucrânia

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, aliado da Rússia, declarou nesta quarta-feira (1º) em Pequim que apoia as propostas da China para buscar uma solução ao conflito na Ucrânia.



"Belarus milita ativamente com propostas para a paz e apoia plenamente sua iniciativa a favor da segurança internacional", afirmou Lukashenko em um encontro em Pequim com o presidente chinês, Xi Jinping.



"A reunião de hoje acontece em um momento muito difícil, que exige propostas novas e incomuns, além de decisões políticas responsáveis. Devem estar orientadas, sobretudo, para evitar um confronto global que não terá vencedores", acrescentou Lukashenko, citado pelo serviço de comunicação da Presidência bielorrussa.



Na sexta-feira passada (24), quando a ofensiva russa contra a Ucrânia completou um ano, o governo da China divulgou um plano de 12 pontos, que inclui um apelo para que Moscou e Kiev iniciem negociações de paz.



O papel de mediação almejado pela China é, no entanto, questionado pelos países ocidentais, que criticam seus vínculos com a Rússia.



"Devemos continuar pressionando, com determinação, por uma solução política, abandonar qualquer mentalidade da Guerra Fria, respeitar as preocupações legítimas de segurança de todos os países e construir uma arquitetura de segurança europeia equilibrada, eficaz e duradoura", disse Xi Jinping a seu homólogo bielorrusso, nesta quarta-feira.



"Alguns países devem parar de politizar e instrumentalizar a economia mundial e devem fazer coisas que favoreçam um cessar-fogo, o fim da guerra e uma solução pacífica para a crise", frisou o presidente chinês, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.



Belarus, que é vizinho da Ucrânia, não enviou soldados para o combate direto, mas o governo do país cedeu o território bielorrusso ser usado pelas tropas de Moscou como base de retaguarda.