Irã expulsa dois diplomatas alemães após medida similar de Berlim

O Irã expulsou dois diplomatas alemães credenciados em Teerã, em retaliação à mesma medida adotada por Berlim na semana passada, na esteira da condenação à morte de um teuto-iraniano na República Islâmica - informou a diplomacia iraniana nesta quarta-feira (1º).



O Ministério iraniano das Relações Exteriores anunciou "a expulsão de dois diplomatas alemães como elementos indesejáveis, após as intervenções (...) do governo alemão nos assuntos internos e judiciais" do Irã.



Berlim anunciou em 22 de fevereiro a expulsão de dois diplomatas iranianos e descreveu a sentença ao dissidente Jamshid Sharmahd, de 67 anos, como "absolutamente inaceitável".



Segundo familiares de Sharmahd, ele foi sequestrado e levado à força para o Irã, acusado de envolvimento em um atentado.



O réu compareceu a um tribunal de Teerã em fevereiro de 2022, acusado de ter participado de um atentado a uma mesquita em Shiraz, no sul do Irã. O ataque aconteceu em abril de 2008 e deixou 14 mortos.



O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Berlim afirmou que a expulsão dos diplomatas alemães é "arbitrária e injustificada".



Pelo menos 16 portadores de passaportes ocidentais estão detidos no Irã. A maioria deles tem dupla nacionalidade, mas Teerã não reconhece a dupla cidadania para seus cidadãos.



A sentença de Sharmahd foi anunciada um dia depois de uma nova rodada de sanções da União Europeia (UE) pela repressão aos protestos no Irã desde a morte da jovem curdo-iraniana Mahsa Amini, sob custódia da polícia, em 16 de setembro.