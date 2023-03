Chefe da OMS visita áreas rebeldes da Síria atingidas por terremoto

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajou nesta quarta-feira (1º) para áreas controladas por rebeldes no noroeste da Síria devastadas pelo terremoto, onde visitou hospitais - acompanhou um jornalista da AFP.



Esta é a primeira visita de um alto funcionário da ONU a essas áreas desde o terremoto de 6 de fevereiro, que deixou mais de 50.000 mortos na Turquia e na Síria.



Tedros passou pelo posto fronteiriço de Bab al-Hawa com a Turquia, epicentro do terremoto. Ele visitou três hospitais e um centro de acolhimento para os sobreviventes da tragédia, perto da fronteira turca.



Uma delegação das Nações Unidas entrou nessas áreas em 14 de fevereiro para avaliar a situação. Socorristas e ativistas sociais criticaram a lentidão na chegada da ajuda internacional.



Em 11 de fevereiro, o chefe da OMS esteve na cidade de Aleppo, controlada pelo governo sírio, também a primeira visita de um alto funcionário da ONU a esse país desde o terremoto. No dia seguinte, reuniu-se com presidente sírio, Bashar al-Assad, em Damasco.



A guerra civil, que já dura quase 12 anos, deteriorou a maior parte da infraestrutura de saúde da Síria, principalmente nas áreas rebeldes, onde o terremoto deixou 4.500 das mais de 6.000 vítimas fatais no país.