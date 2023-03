O diretor da estação de trem da cidade grega de Lárissa foi detido nesta quarta-feira (1), após a colisão frontal entre dois trens que provocou pelo menos 36 mortes, informou a polícia.



"O diretor da estação, de 59 anos, foi detido", afirmou à AFP um porta-voz da polícia. As acusações serão anunciadas em breve.



Um porta-voz do governo afirmou que os dois trens circularam por vários quilômetros na mesma via e o procurador da Suprema Corte ordenou uma investigação.



A operadora grega Trainose foi adquirida pela italiana Ferrovie Dello Stato Italiane em 2017.