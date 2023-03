Exército russo afirma que evitou ataque de drones ucranianos na Crimeia

Os militares russos disseram nesta quarta-feira (1º) que derrubaram ou desativaram dez drones ucranianos em uma tentativa de ataque "em larga escala" a instalações na península anexada da Crimeia, após um ataque semelhante em território russo no dia anterior com os drones.



"Uma tentativa de ataque em larga escala de drones pelo governo de Kiev em instalações na península da Crimeia foi frustrada", anunciou o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.



Segundo o ministério, a defesa aérea russa derrubou seis drones de ataque ucranianos e outros quatro foram desativados por meios eletrônicos.



Na terça-feira, o território russo foi alvo de um ataque de drones, que não provocou danos.



Pela primeira vez, um desses aparelhos caiu na região da capital, Moscou.



Outros três drones foram abatidos no final da manhã de terça-feira em outras regiões.



Não é a primeira vez que a Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014 onde está baseada sua frota no Mar Negro e de onde realiza parte de sua ofensiva na Ucrânia, é atacada por drones.



Aparelhos sem piloto já atacaram o porto de Sebastopol em dezembro. Em outubro, o alvo foi uma usina de energia e, em agosto, o Estado-Maior da frota russa do Mar Negro.