Acidente de trem na Grécia deixa pelo menos 16 mortos e 85 feridos

Pelo menos 16 pessoas morreram e 85 ficaram feridas após a colisão de um trem de passageiros que viajava entre Atenas e Tessalônica e um comboio de carga, informou o corpo de bombeiros da Grécia.



"Pelo menos 16 pessoas foram encontradas mortas até agora", informou um porta-voz dos bombeiros gregos em uma coletiva de imprensa, indicando que a operação de resgate continuava.



"Oitenta e cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região", completou.













O porta-voz confirmou que três vagões descarrilaram na altura de Lárissa, no centro do país, onde ocorreu a colisão entre o trem com 350 passageiros e o comboio de mercadorias.Um dos vagões pegou fogo e várias pessoas ficaram presas, segundo o canal público de televisão Ert.No canal de televisão Skai, o governador da região, Kostas Agorastros, afirmou que "mais de 250 passageiros foram transferidos de ônibus para Tessalônica"."Infelizmente, o número de feridos e mortos corre o risco de ser alto", acrescentou.O governo organizou uma reunião de crise após o evento.Lazos, um passageiro entrevistado pelo jornal Protothema, declarou: "Passamos por algo muito chocante". "Não estou ferido, mas estou manchado com o sangue de outras pessoas que foram feridas ao meu lado", disse ele.Os dois hospitais da região de Lárissa foram obrigados a receber os muitos feridos, segundo o jornal Onlarissa.