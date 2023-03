Boliviano sobrevive por um mês na Floresta Amazônica comendo insetos e bebendo urina

Um homem de 30 anos contou nesta terça-feira (28) que sobreviveu por um mês sozinho na Floresta Amazônica boliviana alimentando-se de insetos, bebendo água da chuva e consumindo a própria urina.



"Ajudou muito ter conhecimento de sobrevivência. Tive que consumir insetos, beber minha urina, comi minhocas, fui atacado por bichos...", afirmou Jhonatan Acosta ao canal de TV Unitel.



No fim de janeiro, surgiu na imprensa local uma versão de que Acosta estava perdido na floresta desde o dia 25 daquele mês. Ele havia saído para caçar com quatro amigos, na província de Baures, mas se separou do grupo e não foi mais visto.



Parentes de Acosta procuraram a imprensa para pedir que as buscas não fossem interrompidas, e o boliviano foi encontrado no último dia 25.



Acosta contou que choveu quase metade do tempo em que estava perdido, e que conseguiu usar suas botas de borracha para armazenar o líquido. Por vezes, teve que recorrer à própria urina.



"Eu pedia a Deus chuva. Se não tivesse chovido por cerca de 15 dias, não teria sobrevivido, porque água é primordial", afirmou o boliviano.



Acosta contou que caminhou desorientado por cerca de 40 km à procura de sinais de civilização, mas que acabava retornando aos mesmos lugares. Disse que foi mordido à noite por vários tipos de animais, e que sua preocupação agora é verificar seu estado de saúde e "passar por uma fase de desintoxicação".



Em 2021, o piloto Antonio Sena sobreviveu por 38 dias na Floresta Amazônica do Brasil. Dois irmãos, de 7 e 9 anos, foram resgatados em março passado, após vagarem por 25 dias alimentando-se de frutas silvestres, também no lado brasileiro da floresta.



Um dos casos mais lembrados na Bolívia foi o do empresário israelense Yossi Ghinsberg, que permaneceu por três semanas perdido na floresta do país em 1981. Seu caso inspirou o filme "Na Selva", interpretado pelo ator britânico Daniel Radcliffe.