Ministro de Israel afirma que palestino planejava assassiná-lo

O polêmico ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema direita, anunciou nesta terça-feira (28) que a polícia prendeu um palestino que planejava assassiná-lo.



Segundo nota divulgada por seu gabinete, o homem, que não foi identificado, foi preso semanas atrás: "O suspeito árabe, um morador de Jerusalém que planejava assassinar o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, foi preso há poucas semanas pela polícia em cooperação com o Shin Bet, serviço de segurança interna."



O suspeito teria colhido informações sobre os movimentos do ministro e recebeu dinheiro de "elementos terroristas de um estado vizinho", afirma o comunicado.



Ben-Gvir, que dirige o partido Poder Judaico, tem um histórico longo de declarações inflamadas sobre os palestinos. Seu anúncio é feito após um surto de violência na Cisjordânia ocupada, onde ele reside



Ben-Gvir foi nomeado para o posto-chave de segurança no novo governo dirigido pelo premier de Israel, Benjamin Netanyahu, e ocupa o cargo desde dezembro. Ele defende a anexação da Cisjordânia por Israel e a transferência para os países vizinhos dos árabes israelenses, descendentes de palestinos que permaneceram em suas terras após a criação de Israel, em 1948.



Ben-Gvir vive com sua família em um assentamento radical na Cisjordânia e costuma aparecer em momentos de tensão entre colonos e palestinos. Ele é uma das figuras políticas mais proeminentes de Israel.