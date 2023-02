Dinamarca suprime um feriado para financiar orçamento de defesa

O Parlamento dinamarquês aprovou, nesta terça-feira (28), um polêmico projeto para abolir um feriado e, com isso, financiar o orçamento de defesa, em meio à guerra na Ucrânia.



Noventa e cinco deputados votaram a favor do projeto, e 68, contra, após várias semanas de uma incomum revolta social contra a proposta do governo.



A coalizão de esquerda-direita liderada pela primeira-ministra social-democrata Mette Frederiksen, no poder desde dezembro, havia anunciado sua intenção de suprimir o feriado religioso conhecido como Grande Dia de Oração, observado desde o século XVII.



Cerca de 50.000 pessoas se manifestaram no início de fevereiro contra o projeto, mas o Poder Executivo não recuou.



O governo pretende usar o dinheiro gerado para aumentar o orçamento de defesa até atingir a meta de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) estabelecida pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) até 2030, e não 2033, como planejado.



A aceleração do calendário é necessária, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia há um ano, alegou o governo.



"Não acho que seja um problema ter que trabalhar mais um dia", explicou Mette Frederiksen.



"Temos que enfrentar enormes gastos em defesa e segurança, saúde, psiquiatria e transformação verde", detalhou a premiê, em seu discurso de política geral.



"Não há margem de manobra financeira", frisou.