O Irã acumulou 18 vezes mais reservas de urânio enriquecido do que o limite autorizado pelo acordo assinado em 2015 com as grandes potências - informa um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) consultado nesta terça-feira (28) pela AFP.



Até 12 de fevereiro, essas reservas chegavam a 3.760,8 quilos, enquanto o acordo de 2015 estabelecia um teto de 202,8 quilos de urânio enriquecido, disse este relatório, a poucos dias da reunião do Conselho de Governadores dessa agência nuclear da ONU.