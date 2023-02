Finlândia inicia construção de cerca de metal na fronteira com a Rússia

A Finlândia começou a construir nesta terça-feira (28) uma cerca metálica com três metros de altura e 200 quilômetros de comprimento em uma parte de sua fronteira com a Rússia. O país teme que Moscou use migrantes para exercer pressão política.



As obras do trecho piloto de três quilômetros, próximo à cidade de Imatra, começaram nesta terça-feira "com o desmatamento, e vão continuar para permitir a construção de uma rodovia e a instalação de uma cerca metálica", de acordo com um comunicado feito pelas autoridades da fronteira.



A construção de outros 70 quilômetros está prevista para entre 2023 e 2025, principalmente no sudeste da fronteira.



No total, a Finlândia pretende finalizar a construção da cerca de 200 quilômetros até 2026.



A obra custará 380 milhões de euros (US$ 402 milhões) e, quando finalizada, terá arame farpado, câmeras de visão noturna, luminárias e alto-falantes em locais considerados sensíveis.



Atualmente, a fronteira de 1.300 km da Finlândia com a Rússia é protegida principalmente por pequenas cercas de madeira, projetadas principalmente para impedir a passagem de gado.



A Estônia, Letônia e Polônia também aumentaram ou pretendem aumentar a segurança em suas fronteiras com a Rússia.