Homens armados sequestram 25 adolescentes no norte da RD Congo

Homens armados não identificados sequestraram 25 adolescentes nesta terça-feira (28), em três aldeias no norte da República Democrática do Congo, segundo uma autoridade.



Marcellin Mazale Lekabusiya, administrador do território de Ango, na província de Bajo Uele, informou à AFP que sete indivíduos equipados com armas de guerra atacaram sucessivamente as aldeias de Namangu, Zamoi e Banda por volta de 01h00 da manhã.



Ao todo, 25 jovens entre 12 e 18 anos, entre eles seis meninas, foram sequestrados por "aqueles homens armados, mas não identificados", ele explicou por telefone em Kisangani, província vizinha de Tshopo.



Uma dezena de casas foram saqueadas e uma loja foi arrombada, acrescentou. Segundo ele, também foram sequestrados três adultos, liberados pouco tempo depois.



Uma investigação foi aberta para identificar os assaltantes e encontrar os reféns, contou a fonte.



As aldeias atacadas ficam localizadas a 180 quilômetros da fronteira com a República Centro-Africana, palco de uma guerra civil desde 2013.



O confronto nesta República ocorre entre algumas milícias de maioria muçulmana, juntas na aliança denominada "Seleka", e outro grupo predominantemente cristão e animista, chamados "antibalakas".



A ONU acusou ambos os lados de crimes contra a humanidade.



Por outro lado, uma rebelião ugandense, o Exército de Resistência do Senhor (LRA, na sigla em inglês), operou nos anos 2000 no Baixo Uele, mas Mazele destacou que esse grupo "há muito tempo não opera" mais nesta área.