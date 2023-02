Drone cai perto de Moscou, e outros três são derrubados

Um drone caiu, nesta terça-feira (28), a cerca de 100 quilômetros de Moscou, perto de uma estação de compressão de gás - anunciaram as autoridades russas, que disseram ter abatido outros três aparelhos deste tipo em diferentes pontos do país.



Nos últimos meses, houve vários incidentes com drones em território russo, embora essa tenha sido a primeira vez na região da capital.



De acordo com o governador desta região, Andrei Vorobiov, um drone caiu perto da cidade de Gubastovo.



"Não há vítimas, nem destruição no terreno", disse o governador Vorobyov em mensagem no aplicativo Telegram.



"O alvo era, provavelmente, uma infraestrutura civil", afirmou o governador, acrescentando que os serviços de segurança e "outras autoridades competentes estão investigando" o ocorrido.



As autoridades não detalharam qual seria o alvo do primeiro drone. O grupo russo de energia Gazprom opera uma instalação perto da cidade de Gubastovo, onde o avião caiu.



A Gazprom disse à agência de notícias estatal russa RIA Novosti que suas operações na área continuam.



"Não houve emergência, devido ao drone que caiu", disse a Gazprom.



Pouco antes das declarações de Vorobiov, o Ministério da Defesa havia informado que as forças russas haviam abatido dois drones ucranianos no sul da Rússia.



"O regime de Kiev tentou atacar dois centros de infraestrutura civil na região de Krasnodar e na República da Adiguésia com drones", relatou o ministério em um comunicado.



"Os dois drones (...) foram neutralizados" sem causar danos, acrescentou.



As autoridades de outra região russa, Briansk, na fronteira com a Ucrânia, também anunciaram que um drone ucraniano foi abatido. O incidente não causou "nem vítimas nem danos", informou o governador regional, Alexander Bogomaz, no Telegram.



Moscou acusou a Ucrânia de cometer vários ataques de drones contra infraestruturas militares russas dentro do país. Entre eles, estariam ataques de drones na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia.