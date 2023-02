Vazamento de diesel em águas filipinas após naufrágio de navio petroleiro

Um petroleiro filipino afundou parcialmente nas águas do arquipélago nesta terça-feira (28), disseram as autoridades, enquanto tentavam conter um vazamento de diesel de vários quilômetros.



O "Princess Empress" transportava cerca de 800 mil litros de diesel industrial da província de Bataan, perto da capital Manila, para a região central de Iloilo quando seu motor superaqueceu, informou a Guarda Costeira filipina.



De acordo com uma primeira investigação, o navio "acidentado" ficou à deriva nas águas perto da ponta de Balingoán, na ilha de Mindoro, "devido às difíceis condições do mar, até ficar meio submerso".



A Guarda Costeira indicou que estava monitorando um vazamento de diesel, que alimentava o navio-tanque, mas não encontrou no mar nenhum óleo combustível industrial da carga do navio.



Outra embarcação resgatou os 20 tripulantes a bordo, todos em "boas condições físicas", segundo a Guarda Costeira.



Em outra declaração, a mesma fonte informou que o vazamento localizado próximo ao navio tinha cinco quilômetros de extensão e 500 metros de largura.



A Guarda Costeira anunciou que iria instalar um dispositivo para bombear o combustível derramado.