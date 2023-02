Blinken reafirma apoio à independência do Cazaquistão em momento de temor pela Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reafirmou nesta terça-feira (28) o apoio dos Estados Unidos à independência e integridade territorial do Cazaquistão, durante uma viagem que pretende fortalecer a influência de Washington na Ásia Central, abalada pela invasão da Rússia ao território da Ucrânia.



"Como vocês sabem bem, os Estados Unidos apoiam fortemente a soberania do Cazaquistão, sua independência, sua integridade territorial", afirmou Blinken após uma reunião com o chefe da diplomacia cazaque.



"Às vezes, apenas dizemos estas palavras e elas realmente não têm significado. E, claro, neste momento específico, elas têm ainda mais ressonância do que o normal", disse Blinken, em referência à invasão da Rússia à Ucrânia.



Ele insistiu que Washington está "decidido a fortalecer ainda mais" a relação com o Cazaquistão, aliado da Rússia que se aproximou dos Estados Unidos desde sua independência após o colapso da União Soviética.



O chefe da diplomacia americana se reuniu com o presidente Kassym-Jomart Tokayev e também se encontrará com os ministros das Relações Exteriores das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, que incluem Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.