O exército da Ucrânia afirmou nesta terça-feira que a situação é "extremamente tensa" ao redor de Bakhmut, cidade do leste da Ucrânia que os russos tentam controlar há vários meses e onde avançaram nas últimas semanas.



"A situação ao redor de Bakhmtu é extremamente tensa. Apesar de sofrer baixas significativas, o inimigo enviou as unidades de ataque melhor preparadas (do grupo paramilitar) Wagner para tentar romper as defesas de nossas tropas e cercar a cidade", afirmou o comandante das forças terrestres da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi.