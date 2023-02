Cidadão americano morre em atos violentos na Cisjordânia (Depto. de Estado)

Um cidadão americano com dupla nacionalidade israelense morreu nesta segunda-feira (27), durante os atos violentos na Cisjordânia ocupada, anunciou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.



"Condenamos o assassinato horrível de dois irmãos israelenses perto de Nablus e o assassinato, hoje, de um israelense perto de Jericó que, segundo entendemos, também era cidadão americano", disse Price a jornalistas.



Price não o identificou. Em um tuíte, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Tom Nides, afirmou que se trata de um homem.



"Posso confirmar que um cidadão americano morreu em um dos ataques terroristas na Cisjordânia nesta noite. Oro por sua família", escreveu Nides.



Price instou Israel a tomar medidas contra os colonos responsáveis pela violência, bem como os suspeitos de matar os israelenses.



O porta-voz do Departamento de Estado mencionou um palestino morto e 300 feridos no ataque de colonos israelenses, que deixou também dezenas de casas e veículos incendiados.



"Também condenamos a violência indiscriminada em larga escala dos colonos contra os civis palestinos após os assassinatos", acrescentou.



"Estas ações são completamente inaceitáveis", disse Price.



Segundo ele, os Estados Unidos apreciam os apelos do primeiro-ministro e do presidente de Israel, Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog, respectivamente, para conter a violência dos autoproclamados justiceiros.



Price afirmou que os Estados Unidos esperam que o governo israelense garanta que "os responsáveis por estes ataques" prestem contas e sejam julgados.



"A responsabilidade e a Justiça devem ser buscadas com o mesmo rigor em todos os casos de violência extremista", disse Price.