Chefe do Tesouro americano anuncia envio de US$ 1,2 bilhão à Ucrânia

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, anunciou, nesta segunda-feira (27), durante uma visita a Kiev, a transferência de US$ 1,2 bilhão à Ucrânia para ajudar o país a "responder aos ataques russos" aliviando suas finanças.



Uma semana depois da visita surpresa do presidente americano, Joe Biden, Yellen se reuniu com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e anunciou "a transferência de uma quantidade adicional de mais de 1,2 bilhão de dólares (6,25 bilhões de reais)".



"É a primeira entrega dos cerca de 10 bilhões de dólares (52 bilhões de reais) de ajuda orçamentária que os Estados Unidos fornecerão nos próximos meses", afirmou a secretária do Tesouro durante um discurso em que considerou "a manutenção de um governo eficiente indispensável" para que a Ucrânia seja capaz de "responder aos ataques russos".



A ajuda permitirá a Kiev pagar seus bombeiros e professores, ou ajudar os milhões de desempregados do país, indicou.



Os EUA forneceram à Ucrânia em 2022 cerca de US$ 50 bilhões (260 bilhões de reais) em ajuda "de segurança, econômica e humanitária", lembrou Yellen, o que faz de Washington "o maior doador bilateral" de Kiev.



"Pressionaremos para que nossos aliados e parceiros tomem mais medidas", acrescentou.



Acompanhada da embaixadora americana na Ucrânia, Yellen visitou uma escola e o monumento dedicado aos defensores da Ucrânia na guerra.



A Ucrânia, cujos esforços de guerra dependem fortemente do apoio ocidental, foi abalada nas últimas semanas por um grande caso de suposta corrupção de suprimentos do exército. Várias autoridades políticas foram demitidas.