UE estende por um ano sanções contra Belarus

A União Europeia (UE) anunciou, nesta segunda-feira (27), que estendeu por um ano as sanções contra Belarus, colocadas em prática em resposta à repressão do regime de Alexander Lukashenko e de seu apoio à ofensiva russa na Ucrânia.



As sanções foram prolongadas até 28 de fevereiro de 2024, anunciou nesta segunda o Conselho Europeu, que representa os 27 Estados-membros da UE.



Desde agosto de 2020, a UE impôs várias rodadas de sanções contra autoridades de Belarus.



Tanto Lukashenko quanto outras 194 autoridades que apoiam seu governo estão proibidos de entrar na UE e seus ativos no bloco foram congelados.



Além disso, 34 entidades foram sancionadas e qualquer financiamento europeu foi proibido.



Belarus também é alvo de sanções econômicas específicas, principalmente no setor financeiro, comércio, telecomunicações, energia e transportes.