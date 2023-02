Argélia e Rússia buscam reforçar sua cooperação militar

A Argélia e a Rússia conversaram, nesta segunda-feira (27), sobre o fortalecimento de sua cooperação militar durante uma visita do secretário do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patrushev, a Argel, informou o Ministério de Defesa argelino.



Patrushev se reuniu com o chefe do estado-maior do exército argelino, Said Chanegriha, e eles discutiram o "estado da cooperação militar entre os exércitos dos dois países e formas de fortalecê-lo", segundo um comunicado do Ministério.



A visita "representa, para nós, a expressão da vontade firme e franca que anima os dois países para reforçar ainda mais a associação estratégica e histórica que caracteriza suas relações bilaterais, em particular no âmbito da cooperação militar", declarou Chanegriha.



A autoridade russa, citada em comunicado, afirmou que seu país tentava "fortalecer ainda mais" as relações entre Argélia e Rússia.



O presidente argelino, Abdelmayid Tebún, que visitará a Rússia em maio, recebeu Patrushev durante sua visita, de acordo com imagens divulgadas pela televisão pública.



Os dois países mantêm relações privilegiadas há muito tempo. Em 2021, o comércio entre eles alcançou os três bilhões de dólares (cerca de 15,5 bilhões de reais), apesar da pandemia de covid-19.



Além disso, Moscou é um importante fornecedor de armas para a Argélia.