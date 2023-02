Papa Francisco visitará Hungria no final de abril

O papa Francisco, de 86 anos, viajará de 28 a 30 de abril para Budapeste, capital da Hungria, onde se reunirá com o primeiro-ministro Viktor Orban - anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (27).



"Ao aceitar o convite das autoridades civis e eclesiásticas, Sua Santidade o Papa Francisco fará uma Viagem Apostólica à Hungria de 28 a 30 de abril de 2023, visitando a cidade de Budapeste", disse o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, em um comunicado.



O papa argentino se reunirá em 28 de abril com Orban, um líder soberanista de quem diverge sobre a política migratória.



Em sua 41ª viagem internacional desde sua eleição em 2013, Jorge Bergoglio também se encontrará com refugiados, jovens, membros da Igreja local e representantes do setor cultural, segundo o programa divulgado pelo Vaticano.



Como acontece em suas viagens, o papa também se dirigirá às autoridades políticas e diplomáticas e presidirá uma missa.



"Estou muito feliz. O papa tem esse projeto há muito tempo", disse à AFP Eduard Habsburg, embaixador da Hungria na Santa Sé.



Segundo ele, "a opinião do Santo Padre sobre a questão dos migrantes e dos refugiados é muito mais matizada do que às vezes aparece nos meios de comunicação".



"O governo húngaro nunca teve problemas com os refugiados. O problema são os migrantes 'ilegais', mas um refugiado sempre será bem-vindo à Hungria, como estamos vendo atualmente com os refugiados ucranianos", acrescentou.



Centenas de milhares de ucranianos cruzaram a fronteira desde o início da invasão russa, há um ano, e até 24 de fevereiro, 34.248 obtiveram "status" de refugiado na Hungria, segundo dados da Autoridade Húngara de Imigração.



- 'Abertos' a todos -



O papa fez escala em Budapeste em setembro de 2021 durante uma visita relâmpago de sete horas, que não teve o "status" de visita de Estado. Na ocasião, presidiu uma missa, reuniu-se com Orban e pediu aos húngaros que estejam "abertos" a todos.



Alguns meses depois, em abril de 2022, Francisco recebeu Orban no Vaticano. Em uma audiência privada, ele agradeceu ao líder húngaro pela proteção que seu país estava oferecendo aos refugiados da guerra na vizinha Ucrânia.



Os dois homens têm pontos de vista muito diferentes sobre religião. Orban, um calvinista, usa seu apego a uma "Europa cristã" para justificar sua política antimigração, enquanto para Francisco a recepção benevolente é um dever.



A guerra na Ucrânia poderá ser um dos temas centrais da visita.



Orban quer manter os laços com Moscou, toma cuidado para não criticar o presidente russo, Vladimir Putin, recusa-se a enviar armas para a Ucrânia e pede um cessar-fogo imediato e negociações de paz.



Francisco é o segundo papa a visitar a Hungria, um país da Europa Central com quase 10 milhões de habitantes. João Paulo II esteve lá em 1991 e 1996.



Apesar da idade avançada e das dores no joelho, que o obrigam a usar uma cadeira de rodas, o chefe da Igreja Católica continua viajando. Planeja visitar Lisboa (Portugal) em agosto e Marselha (França) em setembro.