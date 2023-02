Tremor secundário deixa um morto e dezenas de feridos na Turquia

Pelo menos uma pessoa morreu, e dezenas ficaram feridas nesta segunda-feira (27), depois que um terremoto de magnitude 5,6 atingiu o leste da Turquia - informou a Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências (AFAD).



O epicentro do tremor foi localizado no distrito de Yesilyurt, na província de Malatya, já castigada pelo violento terremoto de 6 de fevereiro, que deixou mais de 44 mil mortos na Turquia e outros milhares na vizinha Síria.



"Um cidadão perdeu a vida. Pelo menos 69 ficaram feridos", disse o chefe da AFAD, Yunus Sezer, em entrevista à televisão.



Vários prédios já danificados pelo terremoto no início do mês desabaram hoje com o novo tremor secundário, relatou a AFAD.



O prefeito da cidade de Yesilyurt disse à emissora Habertürk que um pai e sua filha, que voltaram para casa para recuperar alguns pertences pessoais, estavam sob os escombros de um prédio desabado.



As autoridades turcas abriram uma investigação criminal pelo colapso de milhares de edifícios que causaram dezenas de milhares de mortes e deixaram milhões de desabrigados.



A AFAD registrou quase 10.000 tremores secundários após o terremoto de 6 de fevereiro. Quase 173.000 prédios foram danificados, de acordo com a imprensa local.