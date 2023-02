Papa Francisco visitará Hungria no final de abril

O papa Francisco, de 86 anos, viajará de 28 a 30 de abril para Budapeste, capital da Hungria, onde se reunirá com o primeiro-ministro Viktor Orban - anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (27).



"Ao aceitar o convite das autoridades civis e eclesiásticas, Sua Santidade o Papa Francisco fará uma Viagem Apostólica à Hungria de 28 a 30 de abril de 2023, visitando a cidade de Budapeste", disse o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, em um comunicado.



O papa argentino se reunirá em 28 de abril com Orban, um líder soberanista de quem diverge sobre a política migratória.



Em sua 41ª viagem internacional desde sua eleição em 2013, Jorge Bergoglio também se encontrará com refugiados, jovens, membros da Igreja local e representantes do setor cultural, segundo o programa divulgado pelo Vaticano.



Como acontece em suas viagens, o papa também se dirigirá às autoridades políticas e diplomáticas e presidirá uma missa.



O papa fez escala em Budapeste em setembro de 2021 durante uma visita relâmpago de sete horas, que não teve o "status" de visita de Estado.



Na ocasião, presidiu uma missa, reuniu-se com Orban e pediu aos húngaros que estejam "abertos" a todos.