Irã liberta espanhola detida desde o fim de 2022

A espanhola Ana Baneira, detida no Irã no fim do ano passado, foi "libertada" no sábado e está voltando para o país, anunciou neste domingo o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares.



"Ela foi libertada ontem, mas não queríamos tornar público até que o avião efetivamente decolasse do Irã", afirmou Albares, antes de explicar que a jovem está bem e retorna à Espanha com escalas em Dubai e Genebra.



A família de Ana Baneira divulgou um comunicado em que comemora a libertação e cita "semanas eternas de espera".



"Esperamos que ela desembarque esta noite, mas ainda não sabemos com exatidão o aeroporto e a hora", afirma o texto.



"Consideramos que, uma vez aqui, deve ser ela a decidir quando e como deve falar à imprensa", acrescenta o comunicado, que pede à imprensa "o espaço e a privacidade" necessários para o reencontro.



Em novembro de 2022, fontes diplomáticas e de uma ONG confirmaram que Ana Baneira, 24 anos, estava detida no Irã, assim como Santiago Sánchez, um torcedor da seleção espanhola que decidiu caminhar até o Catar para a Copa do Mundo e que continua preso.



As razões da detenção de Baneira nunca foram divulgadas oficialmente, mas a prisão coincidiu com um momento forte das manifestações contra o uso do véu, após a morte sob custódia da jovem Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos acusada de não utilizar a peça de vestimenta da maneira apropriada.



As autoridades iranianas anunciaram no fim de setembro a detenção de nove estrangeiros, incluindo cidadãos da Polônia, Itália e França, em atos relacionados com os protestos.



"Não vou parar de insistir e tomar providências até que Santiago seja libertado do que é, na minha opinião, uma detenção que não tem qualquer fundamento", afirmou Albares.



"Hoje é um dia muito feliz e a felicidade será completa quando Santiago também for liberado", insistiu.



Em seu perfil na rede social profissional Linkedin, Ana Baneira, de La Coruña (Galícia, noroeste da Espanha) afirma que é formada em Administração de Empresas e trabalha com temas de "sustentabilidade e inovação social".