A União Europeia (UE) anunciou, neste sábado (25), novas sanções contra o grupo paramilitar russo Wagner pelas "violações de direitos humanos" em Sudão, Mali e República Centro-Africana.



A UE incluiu 11 dirigentes e sete entidades vinculadas a esse grupo de mercenários em sua lista de pessoas com bens congelados e impedidas de cruzar as fronteiras dos 27 países que integram o bloco.



O Grupo Wagner, que participa ativamente ao lado do Exército da Rússia na guerra na Ucrânia, já tinha sido sancionado pela UE em 2021.