Terremoto de 6,1 graus na ilha japonesa de Hokkaido

Um terremoto de 6,1 graus de magnitude abalou neste sábado a ilha japonesa de Hokkaido, informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), mas nenhum alerta de tsunami foi emitido.



O tremor aconteceu às 22H27 locais (10H27 de Brasília) a uma profundidade de 43 quilômetros, de acordo com o USGS, e foi sentido nas cidades costeiras de Kushiro e Nemuro.



Até o momento não foram relatadas vítimas ou danos materiais.



Um cientista advertiu em uma entrevista ao canal público NHK que os moradores da região devem permanecer atentos durante uma semana pelo risco de tremores secundários.



Os terremotos são frequentes no Japão, localizado na região conhecida como "Anel de Fogo", um arco de intensa atividade sísmica que inclui o sudeste da Ásia e a bacia do Pacífico.



O país tem uma rígida regulamentação na área de construção para garantir que os edifícios resistam aos tremores de grande intensidade e organiza exercícios de emergência com frequência como forma de preparação.