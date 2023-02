Acidente envolvendo ônibus deixa ao menos 10 mortos na Argélia

Pelo menos dez pessoas morreram e 25 ficaram feridas nesta sexta-feira (24), quando o ônibus em que viajavam caiu por um declive no nordeste da Argélia, informou a Defesa Civil do país.



O ônibus cobria a rota entre a capital Argel e a localidade de Tikjda, uma antiga estação de esqui popular entre turistas locais. O veículo caiu cerca de 150 metros em uma encosta perto da localidade de El Asnam, detalhou a fonte.



Os feridos foram transferidos para a cidade de Buira, que fica próxima do local do acidente.



A região montanhosa de Tikjda é popular entre os argelinos, que estão sendo atraídos pelas grandes nevascas das últimas semanas.



O excesso de velocidade dos motoristas, incluídos os de veículos do transporte público, é a principal causa de acidentes nas estradas da Argélia, segundo a Delegação Nacional de Segurança Viária.



Em 2021, a Argélia registrou cerca de 7.186 acidentes de trânsito que deixaram 2.643 mortos e 11.479 feridos. O balanço de 2022 ainda não foi publicado.