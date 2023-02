Número de mortos por chuvas no sudeste sobe para 54, papa ora por vítimas

O número de mortos após as chuvas no sudeste no fim de semana subiu para 54, informaram autoridades nesta sexta-feira (24), enquanto o papa Francisco dedicou suas orações às vítimas.



"Faço chegar minha proximidade, faço chegar a certeza da minha oração. Que Deus os abençoe muito e que Jesus os acompanhe e os console", disse o pontífice argentino em um vídeo divulgado nas redes sociais do Vatican News, site de informações oficiais do Vaticano.



São Sebastião, balneário entre o mar e a montanha a cerca de 200 km de São Paulo, recebeu mais de 680 milímetros de chuva em 24 horas, mais do dobro do esperado para todo o mês e o maior volume acumulado em um dia na história do Brasil, segundo autoridades.



"Até o momento, 54 óbitos foram confirmados" e entre eles já foram identificados "16 homens, 16 mulheres e 15 crianças", informou nesta sexta-feira o governo de São Paulo, cujo balanço anterior era de 50 mortos.



As autoridades estimam que cerca de 30 pessoas ainda estão desaparecidas, enquanto continuam as buscas nos bairros mais afetados por deslizamentos e inundações. Mais de 4.000 pessoas foram deslocadas de suas casas, segundo dados oficiais.



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, admitiu na quinta-feira que o sistema de aviso à população por mensagens de texto não foi suficiente para evitar a tragédia e anunciou a instalação de sirenes em áreas de risco e a construção de novas moradias.



Especialistas atribuem estes eventos extremos a uma soma dos efeitos das mudanças climáticas e uma urbanização descontrolada.



Cerca de 9,5 milhões de pessoas vivem em áreas sujeitas a deslizamentos e inundações no Brasil.