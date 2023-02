O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu nesta sexta-feira (24) a necessidade de "aumentar a pressão e isolar a Rússia" para acabar com a "agressão" contra a Ucrânia, numa conversa telefônica com o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, informou a Presidência francesa.



"O chefe de Estado destacou o desafio de lutar contra qualquer tentativa de contornar as sanções em vigor", acrescentou o Palácio do Eliseu. Os países ocidentais impuseram várias séries de sanções contra a Rússia desde o início da invasão da Ucrânia, exatamente um ano atrás.