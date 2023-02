Suécia e Alemanha anunciam entrega de tanques Leopard à Ucrânia

A Suécia disse nesta sexta-feira (24) que entregaria "aproximadamente" dez tanques Leopard para Kiev, e a Alemanha anunciou que enviaria mais quatro Leopard 2A6, além dos 14 já planejados para reforçar a resistência da Ucrânia contra a invasão russa.



"Decidimos entregar tanques Leopard 2", disse o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, em entrevista coletiva.



O ministro da Defesa, Pål Jonson, acrescentou que o país planeja fornecer "cerca de dez" tanques. "O modelo que temos chama-se 2A5", descreveu.



Segundo Jonson, esse modelo é semelhante aos usados na Alemanha.



Os tanques pesados, reivindicados pela Ucrânia, serão enviados no âmbito do grupo de coordenação alemão.



O primeiro-ministro também anunciou que a Suécia entregará os sistemas antiaéreos IRIS-T e HAWK à Ucrânia.



Essa promessa vem um dia depois que a Finlândia anunciou o envio de três de seus tanques Leopard.



O chefe do governo alemão, Olaf Scholz, pediu a seus aliados que entreguem os tanques prometidos a Kiev, depois de hesitar em autorizar o envio para a Ucrânia.



O país finalmente anunciou, em janeiro, o envio de 14 Leopard.



A nova remessa de quatro tanques anunciada nesta sexta-feira vai permitir, em coordenação com Portugal e Suécia, a formação de um batalhão completo de 31 tanques, segundo o Ministério alemão da Defesa.



A Polônia também anunciou nesta sexta-feira que quatro de seus tanques Leopard 2 já haviam chegado ao território ucraniano e que o país enviará mais tanques "dentro de alguns dias".