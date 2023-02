O Conselho de Segurança da ONU fez um minuto de silêncio pelas vítimas da guerra na Ucrânia, incluindo o representante da Rússia, por ocasião do primeiro aniversário da invasão russa.



Foi primeiro o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, no final do seu discurso, que se levantou pedindo um minuto de silêncio "em memória das vítimas da agressão" de Moscou, mas o embaixador russo, Vassili Nebenzia, levantou-se e pediu mais um minuto de silêncio por "todas as vítimas do que aconteceu na Ucrânia desde 2014".