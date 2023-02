A Suécia entregará cerca de 10 tanques Leopard à Ucrânia, além de sistemas antiaéreos, de acordo com o governo nesta sexta-feira (24), no dia em que se completa um ano da invasão russa.



"Decidimos entregar tanques Leopard 2 à Ucrânia", disse o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, em uma coletiva de imprensa, acrescentando que entregaria também sistemas de mísseis antiaéreos IRIS-T e HAWK ao país.



O ministro da Defesa, Pal Jonson, acrescentou que a Suécia também pretende enviar "cerca de 10" tanques no modelo Leopard 2A5.



O anúncio vem um dia após a vizinha Finlândia comunicar que enviaria três de seus tanques Leopard 2.